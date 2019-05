vor 23 Min.

Eine Zehntelsekunde fehlt

Erfolgreich in Obergünzburg (von links): Sascha Mühlbauer, Sophia Miller, Devid Riel und Peter Duschek.

Mindelheimer verpasst knapp das deutsche Finale. Junge Athleten beweisen sich

Ein Wimpernschlag trennt den Mindelheimer Schwimmer Benjamin Bähr von der Teilnahme an der deutschen Jahrgangsmeisterschaft. Trotzdem war der Wettkampf um die süddeutsche Meisterschaft ein Erfolg für ihn.

TSV Mindelheim

In seiner Paradedisziplin, dem Brustschwimmen, startete der Mindelheimer Benjamin Bähr (Jg. 2001) bei den 69. süddeutschen Meisterschaften in Freiburg. Über die 50-Meter-Distanz wollte Bähr die Pflichtzeit erfüllen, die zur Teilnahme an der deutschen Jahrgangsmeisterschaft berechtigt.

Seit Wochen trainiert er zusammen mit seinem Trainer Robert Bretschneider, der ihn in den Schwarzwald begleitete, gezielt auf diesen Wettkampf hin. Die Mühe sollte sich lohnen, wenn auch nicht auf ganzer Linie. Denn Benjamin Bähr belegte zwar mit einer überragenden Zeit von 28,76 Sekunden den dritten Platz, verpasste aber die Qualifikation zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften um nicht einmal eine Zehntelsekunde. „So eine gute Leistung auf süddeutscher Ebene hat bisher noch keiner unserer Schwimmer erreicht“, sagte Bretschneider.

Mindelheims jüngste Schwimmer sollten beim Obergünzburger Schwimmfest erste Wettkampferfahrung sammeln. Die älteste Schwimmerin im Bunde war Victoria Benedek (Jg. 2005). Sie ist erst vor Kurzem zum TSV Mindelheim gewechselt und zeigte mit vielen persönlichen Bestzeiten und einem ersten Platz über 50 Meter Brust einen guten Leistungsstand. Paulina Bertram (Jg. 2010) stand bei allen ihren sechs Starts auf dem Treppchen und durfte sich sogar dreimal die Goldmedaille abholen. Auch Paul Ledermann (Jg. 2009) konnte mit einer guten Medaillenquote glänzen. Er gewann zweimal Bronze und einmal Silber. Tugce Ünvar (Jg. 2009) gewann Bronze über 50 Meter Freistil. Franziska Fackler (Jg. 2009) zeigte mit verbesserter Technik und neuen Bestzeiten ihren Fortschritt. (flok)

TSV Bad Wörishofen

Zum ersten Schwimmwettkampf im neu renovierten Obergünzburger Hallenbad waren auch vier Schwimmer des TSV Bad Wörishofen angetreten. Sie holten zehn Medaillen. Sophia Miller (Jg. 2010) holte jeweils Gold über 100 m Lagen, 100 m Brust und 50 m Brust sowie über 50 m Rücken Silber. Sehr gut schnitt auch der jüngste Teilnehmer ab: Devid Riel (Jg. 2011) gewann vier Silbermedaillen (50 m Brust, 50 m Freistil, 100 m Freistil und 50 m Rücken). Sascha Mühlbauer (Jg. 2009) steuerte eine weitere Silbermedaille über 50 m Rücken bei.

Altmeister Peter Duschek (Jg. 1969) war eigentlich als Wenderichter tätig, ließ es sich aber nicht nehmen, doch an den Start zu gehen – und gewann Bronze über 50 m Rücken. (axe)

Themen Folgen