Bad Wörishofen und Türkheim wollen auf Erfolgskurs bleiben

Plus Der EV Bad Wörishofen hat vergangene Woche gezeigt, dass er auch einen favorisierten Gegner bezwingen kann. Das gibt Auftrieb für die beiden Spiele am Wochenende. Der ESV Türkheim muss nur einmal ran.

Während die Profi-Ligen im Eishockey aktuell eine Pause einlegen, stehen die Amateure vor dem nächsten Spiel-Wochenende: Die Wörishofer Wölfe müssen in der Landesliga gleich zwei Mal ran. Der ESV Türkheim ist nur einmal dran, wird es aber voraussichtlich schwerer haben, als zuletzt beim Schützenfest gegen den torhüterlosen ESV Kempten.