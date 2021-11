Eishockey

Bad Wörishofer Wölfe mit hängenden Köpfen

Plus Bei der 4:7-Heimniederlage gegen Lechbruck trat der EV erst im Schlussdrittel entschlossen auf. Am Sonntag in Reichersbeuren gab es auch nichts zu holen

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Die Wörishofer Wölfe lassen die Köpfe hängen. Zum dritten Heimspiel der Saison empfingen die Wölfe am Freitag den ERC Lechbruck, nachdem kurzfristig das Heimrecht gegen die Flößer getauscht wurde. Trotz des verletzungsgebeutelten Kaders des EVW waren drei Punkte das erklärte Ziel der Partie gegen die Liganeulinge, die nach zwei Siegen gegen Pfronten und Forst auf dem vierten Tabellenplatz rangierten.

