Chef des ESV Kaufbeuren: „Söder treibt uns in den Ruin“

Plus Der Geschäftsführer des ESV Kaufbeuren, Michael Kreitl, spricht über die aktuelle Zuschauer-Situation. Den Eishockey-Profis drohen fast leere Ränge. Wie es jetzt weiter gehen soll.

Kommende Woche startet der ESV Kaufbeuren die Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2021/2022, die am 1. Oktober beginnt. Nach jetzigem Stand droht den Eishockey-Profis eine sehr überschaubare Zuschauer-Kulisse. ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl sieht ein „finanzielles Fiasko“ auf den Klub zukommen.