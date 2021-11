Dem ESV Kaufbeuren fehlen Fans - und damit Geld

Plus Rund 800 Fans weniger pro Spiel: Der ESV Kaufbeuren hat keinen großen finanziellen Spielraum für Transfers und gibt so der Jugend eine Chance.

Gewissermaßen im Team Vorsicht unterwegs ist in diesen Monaten Michael Kreitl, Geschäftsführer beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren. Mit der sportlichen Situation seiner Mannschaft ist der Manager, der früher selbst spielte, zufrieden; die Joker befinden sich im Tabellenmittelfeld. Aber finanziell könnte es besser aussehen. Gegenüber der Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie fehlen aktuell 800 Zuschauer pro Match in der Erdgas-Schwaben-Arena – und daraus folgend nicht nur Ticketeinnahmen, sondern auch Gastronomie-Umsätze.