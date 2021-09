Der ESV Kaufbeuren betritt wieder die Bühne

Plus Der ESV Kaufbeuren startet mit zwei Testspielen in die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison. Die Ergebnisse sind durchwachsen.

Für die Fans des ESV Kaufbeuren fand eine lange Wartezeit am Freitagabend ihr Ende. Erstmals seit Oktober 2020 waren wieder Zuschauer in der Erdgas-Schwaben-Arena bei einem Spiel des DEL2-Klubs zugelassen. 730 Zuschauer sahen dabei die 3:6 (2:2, 0:0, 1:4)-Niederlage der Joker im ersten Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Heilbronner Falken.