Eishockey

vor 20 Min.

Der ESV Kaufbeuren geht ambitioniert in die Saison

Plus Vor dem Saisonstart in der DEL2: Wie sich der ESV Kaufbeuren aufstellt und welche Ziele Trainer Rob Pallin hat.

Von Manuel Weis

Mit einer jungen Mannschaft, im Schnitt 24,6 Jahre alt, startet der ESV Kaufbeuren in die neue DEL 2-Saison. Der Saisonstart wird von den ESVK-Fans auch deshalb so herbeigesehnt, weil endlich wieder ein Stadionbesuch möglich ist. Zum Start der Spielzeit am Freitagabend hält der Spielplan direkt ein Heimspiel gegen Ravensburg (19.30 Uhr) bereit, ehe es am Sonntag (18.30 Uhr) zum Titelaspiranten Frankfurt geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

