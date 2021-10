Der ESV Kaufbeuren ist nicht zu stoppen - auch ECDC Memmingen siegreich

Plus Die Joker besiegen Heilbronn nach dreimaligem Rückstand. Auch die Männer und Frauen des ECDC Memmingen sind erfolgreich.

Überwiegend erfolgreich waren die Spiele für die Allgäuer Eishockey-Clubs am Wochenende. Dabei waren die Matches teilweise hart umkämpft. Für den ESV Kaufbeuren setzt sich die Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Tray Tuomie fort.