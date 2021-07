Der ESV Kaufbeuren startet mit einem Derby in die Saison

Plus Die DEL2 gibt den Spielplan bekannt. Der bringt dem ESV Kaufbeuren sieben Dienstags- und mehr Heimspiele zum Jahreswechsel.

Mit zwei vergleichsweise schweren Partien wird der ESV Kaufbeuren in die Spielzeit 21/22 starten. Das offenbarte der nun veröffentliche DEL2-Spielplan. Das erste Pflichtspiel für die Joker wird dabei gleich ein Derby.