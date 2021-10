Der ESV Türkheim hat gegen Königsbrunn keine Punkte zu verschenken

Plus Zum Saisonauftakt des ESV Türkheim wartet mit der SG Königsbrunn ein schwerer Gegner. Trotz durchwachsener Vorbereitung will das Team die Außenseiterchance nutzen.

Eine schwere Aufgabe haben die Türkheimer gleich zum Saisonauftakt zu lösen. Mit der Spielgemeinschaft EV Königsbrunn/ EHC Königsbrunn 1b kommt ein Mitfavorit an die Wertach.