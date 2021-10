Eishockey

vor 34 Min.

Der EV Bad Wörishofen startet in die Saison

Bereits zwei Mal standen sich der EV Bad Wörishofen und der EV Fürstenfeldbruck in Testspielen gegenüber. Am Freitag geht es nun um Punkte.

Plus Der EV Bad Wörishofen startet mit zwei Heimspielen in die neue Landesligasaison. Wie Vorstandsmitglied Christoph Seitz die beiden Gegner am Wochenende einschätzt.

Motiviert bis in die Haarspitzen starten die Wörishofer Wölfe am Wochenende mit zwei Heimspielen in die neue Landesligasaison – fast ein Jahr nach dem coronabedingt vorzeitigen Abbruch der Spielzeit 2020/21. Für den neuen Trainer Markus Kiefl ist gleich das erste Spiel ein besonderes.

