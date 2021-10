Die Breite fehlt

Türkheim unterliegt Ottobrunn

Zahlreiche Ausfälle, erneute Umstellungen: Michael Fischer, Trainer des Eishockey-Bezirksligisten ESV Türkheim, hatte vor dem Testspiel gegen den ERSC Ottobrunn einiges zu Grübeln. Letztlich machte sich der kleine Kader gegen die ebenfalls schmal besetzten Oberbayern bemerkbar.

Der ERSC Ottobrunn zeigte eine läuferisch schnelle und defensiv kompakte Leistung, garniert mit einem präzisen Direktspiel und kamen so immer wieder gefährlich vor das Tor von Michael Bernthaler, der sich mehrmals auszeichnen konnte. Erstmals überwunden wurde der Türkheimer bei einer Ottobrunner Überzahl – im dritten Nachschuss.

Im zweiten Drittel erhöhten die Gäste auf 2:0, waren aber nicht mehr ganz so dominant. Türkheim kam nun besser zurecht und erzielte prompt den Anschlusstreffer durch Sascha Volger. Als Türkheim den Torhüter gewechselt hatte – für Bernthaler durfte Max Fischer von der U20 sein erstes Seniorenspiel absolvieren – nutzten dies die Gäste zum 3:1. In einem weiteren Powerplay erhöhte Ottobrunn dann auch noch auf 4:1.

Im Schlussdrittel war der ESVT präsenter, den Gästen merkte man das hohe Tempo der ersten 40 Minuten etwas an. Türkheim verkürzte in der 54. Minute durch Kapitän Volger auf 2:4, nahm dann noch den Torwart vom Eis, konnte die 2:4-Niederlage aber nicht mehr verhindern.

„Der ERSC Ottobrunn war für uns der erwartet schwere Gegner“, sagte Türkheims Trainer Michael Fischer. „Die Gäste waren läuferisch und spielerisch schon einen Schritt weiter in der Vorbereitung. Wir konnten noch nicht alles umsetzen was wir uns vorgenommen haben und unsere Spezialteams sind noch nicht so eingespielt wie wir das wollen.“ Trotzdem habe es einige gute Ansätze gegeben. Ein Sonderlob gab es für die Torhüter: „Meine beiden Goalies hatten einen starken Tag“, so Fischer. (axe)