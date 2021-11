Eishockey

vor 17 Min.

Die Wörishofer Wölfe belohnen sich endlich

Ausgerechnet ein Verteidiger: Andreas Walther (vorn) brachte den EV Bad Wörishofen beim Spiel in Bad Aibling in Führung. Danach sorgte er mit seinen Teamkollegen dafür, dass die Defensive der Wölfe sicher stand – und durfte am Ende einen 3:1-Sieg bejubeln.

Plus Weil die Freitagspartie abgesagt wurde, legte der EV Bad Wörishofen eine Trainingseinheit ein. Das macht sich am Sonntag in Bad Aibling bezahlt.

Nachdem das Freitagsspiel gegen Germering aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Wanderers abgesagt werden musste, fuhren die Wölfe am Sonntag stattdessen mit einer extra Trainingseinheit im Gepäck nach Bad Aibling. Auch die Aibdogs konnten sich bisher lediglich drei Punkte sichern, lagen bei einem Spiel weniger aber mit Platz sieben knapp vor den Wölfen auf Platz acht. Mit brandneuem Trainergespann auf Bad Aiblinger Seite versprach dieses Spiel eine entsprechend heiße Partie zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen