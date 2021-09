Eishockey

ECDC Memmingen: Mit drei Kooperationen für jeden Fall abgesichert

Plus Augsburg, Bietigheim, Ravensburg: Der ECDC Memmingen kooperiert in der kommenden Saison gleich mit drei höherklassigen Teams. Was sich die Indians davon versprechen.

Von Jan-Mirco Linse

Nicht einen, nicht zwei, satte drei Kooperationspartner hat Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen in der kommenden Spielzeit an seiner Seite. Neben der bewährten Partnerschaft mit den Augsburger Panthern ( DEL) sowie deren Stammverein, dem Augsburger EV in der höchsten deutschen Nachwuchsklasse (DNL, U20), gaben die Indians jüngst auch die Zusammenarbeit mit DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers und Zweitligist Ravensburg Towerstars bekannt. Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller betont: „Das ist mit allen Klubs so abgesprochen, alle wissen Bescheid und sind sich einig.“

