Eishockey

vor 17 Min.

ESV Kaufbeuren trainiert vor Fans

Plus Knapp 500 Zuschauer finden sich beim Showtraining des ESV Kaufbeuren ein. Nicht nur die freuten sich, dabei zu sein.

Von Markus Frobenius

Zum Kultsong „The Boys are back“ von den Dropkick Murphys liefen die Spieler des ESV Kaufbeuren zum Showtraining in der Erdgas Schwaben Arena ein. 2013 hatte die Punkband aus Boston – erklärte Fans der Bruins – den Song als Hommage an die nordamerikanische Profiliga NHL veröffentlicht, als diese nach dem Lockout endlich ihre Saison begann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

