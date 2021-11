ESV Türkheim dreht Partie gegen Königsbrunn spektakulär

Plus Gegen die SG Königsbrunn tun sich die Türkheimer lange Zeit schwer und liegen mit drei Toren zurück. Doch mit starker Moral und Goalie Bernthaler gelingt das Comeback.

Was für ein Auftaktspiel für die Spieler des ESV Türkheim: Spannung bis zum Ende und dann auch noch der Heimsieg gegen den Favoriten. Nachdem die Gäste zweimal mit drei Toren Vorsprung in die Kabine gingen, drehten die Hausherren das Spiel im Schlussdrittel.