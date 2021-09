Eishockey

19:06 Uhr

EV Bad Wörishofen und ESV Türkheim messen sich im Derby

Hoch her ging es beim Derby zwischen dem Landesligisten EV Bad Wörishofen (blau-rote Trikots) und dem ESV Türkheim. Letztlich gewannen die Wörishofer Wölfe dieses Testspiel gegen den Bezirksligisten mit 5:3.

Plus Es hat schon fast Tradition: Im Vorfeld der Eishockeysaison stehen sich der Landesligist EV Bad Wörishofen und der Bezirksligist ESV Türkheim gegenüber. Wie es diesmal lief.

Zum dritten Vorbereitungsspiel empfing der Eishockey-Landesligist EV Bad Wörishofen am Freitagabend den Nachbarn aus Türkheim in der heimischen Arena. Vor dem Hintergrund der letztjährigen Niederlage gegen den Bezirksligisten rechneten die Wölfe mit einem harten Lokalderby, das sich rund 100 Fans beider Vereine nicht entgehen ließen. Und die Wölfe sollten mit ihrer Einschätzung gar nicht so falsch liegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen