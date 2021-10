Eishockey

11:02 Uhr

Eishockey-Fans protestieren gegen steigende Ticketpreise

Zuschauer protestieren bei einem Spiel des ESV Kaufbeuren in der Erdgas Schwaben Arena gegen hohe Eintrittspreise.

Plus Zwölf Fanszenen der DEL2 haben sich zusammengetan, darunter auch Fans des ESV Kaufbeuren. Sie fordern eine Obergrenze für Eintrittspreise.

Von Manuel Weis

Es ist ein recht simples Rechenbeispiel: Wenn eine einfache Stehplatzkarte in einem DEL2-Stadion wie in Selb mittlerweile mehr als 17 Euro kostet, dann müssen Fans, die jedes oder nahezu jedes Eishockeyspiel direkt vor Ort erleben wollen, allein für den Eintritt über 130 Euro pro Monat löhnen. Bei steigenden Spritpreisen für Auswärtsfahrten und den Kosten für Getränke und Speisen kommt so locker ein mittlerer dreistelliger Betrag für das Hobby zusammen.

