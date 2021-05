Eishockey

14:05 Uhr

Eishockey-WM: Ein Bad Wörishofer ist mittendrin in der Blase

Arbeitsplatz 1: Thomas Schurr in einem der beiden WM-Stadien in Riga.

Plus Wenn heute die Eishockey-WM beginnt, ist auch ein Bad Wörishofer in Riga vor Ort. Welche Aufgaben auf Thomas Schurr warten und wie er sich in der Blase fühlt.

Von Axel Schmidt

Das Grundsätzliche gleich vorweg: Thomas Schurr findet es „sehr wichtig, dass die Eishockey-WM auch unter diesem Aufwand und Umständen stattfindet“. Es sei ein Signal an alle Eishockeyfreunde, dass alles gemacht werde, damit der Eishockeysport präsent bleibt. Auch in Zeiten einer Pandemie. Auch in Zeiten, in denen die Fans seit über einem Jahr kein Stadion mehr von innen sehen durften. Auch in Zeiten von sogenannten Blasen, in denen sich Sportler, Trainer und Funktionäre während eines Wettbewerbs aufhalten müssen. In genau so einer Blase nämlich befindet sich der Bad Wörishofer Thomas Schurr seit vergangenem Wochenende.

