07:07 Uhr

Erster Sieg unter neuem Coach für ESV Kaufbeuren

Knappes Spiel mit besserem Ausgang für den ESV Kaufbeuren: Die Joker konnten ihr Auswärtsspiel in Heilbronn mit 4:3 gewinnen. Die beiden Teams waren bereits in der Saisonvorbereitung aufeinandergetroffen (Bild). Damals hat der ESVK (rote Trikots) das Eis noch als Verlierer verlassen.

Plus Dem ESV Kaufbeuren gelingt mit dem 4:3 über Heilbronn ein wichtiger Erfolg. Dabei machte das Team von Trainer Tray Tuomie das Spiel unnötig spannend.

Von Stephan Sonntag

Die letzte Minute veranschaulichte das Spiel treffend. Mit allem was sie hatten, stemmten sich die Kaufbeurer am Dienstagabend in Heilbronn gegen den 4:4-Ausgleich. Allein Youngster Philipp Krauß blockte in der Schlussphase gefühlt fünf Schüsse. Was bis zum Tor durchkam, stoppte Goalie Stefan Vajs. „Die Mannschaft hat wahnsinnigen Charakter gezeigt und sich endlich mit einem Sieg belohnt“, sagte Trainer Tray Tuomie. Nebenbei bescherte das Team dem 53-jährigen Deutsch-Amerikaner einen perfekten Einstand als Coach.

