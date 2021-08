Kooperation mit Bietigheim: Talente sammeln beim ECDC Memmingen Spielpraxis

Die ECDC Memmingen Indians kooperieren mit dem DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers. Mehrere Nachwuchstalente sollen dabei eine Förderlizenz bekommen.

Der ECDC Memmingen und die Bietigheim Steelers ( DEL) gehen in der kommenden Saison eine Partnerschaft ein. Die Rot-Weißen konnten mit den Steelers einen etablierten Verein in Eishockey-Deutschland für sich gewinnen. Der mehrmalige DEL2-Meister und diesjährige Aufsteiger in die Penny-DEL wird ab sofort mit den Memmingern zusammenarbeiten, um die Entwicklung junger Akteure voranzutreiben.

Mehrere junge Spieler des Erstligisten werden dabei mit einer Förderlizenz für die Indians ausgestattet. Darunter sind Talente wie Leon Doubrawa (20 Jahre, Torhüter), Jimmy Martinovic (19, Verteidiger) und Fabjon Kuqi (20, Stürmer). Alle drei können Profierfahrung in der Oberliga oder DEL2 vorweisen und sollen bei den Indians wertvolle Minuten sammeln.

Spieler sollen Spielpraxis sammeln und Verantwortung übernehmen

Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch sagt zur neuen Partnerschaft: „Mit Memmingen haben wir einen Kooperationspartner, der geografisch günstig für uns liegt und unseren jungen Spielern die Chance auf Eiszeit gibt. In dieser Kooperation sollen unsere jungen Spieler mehr Verantwortung auf dem Eis bekommen und sich weiterentwickeln.“ (mfr)