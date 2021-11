Nach nur zehn Spielen wechseln die Frauen des ECDC Memmingen den Trainer

Plus Die Bundesliga-Frauen des ECDC Memmingen haben sich von ihrem Trainer Georg Taferner getrennt. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter.

Paukenschlag bei den Frauen des ECDC Memmingen: Der Eishockey-Bundesligist hat sich nach kurzer Zeit wieder von seinem Trainer Georg Taferner getrennt. Er war erst seit Mai Coach des Indians-Frauenteams. Taferners Nachfolger in der Maustadt ist ein alter Bekannter: Waldemar Dietrich.