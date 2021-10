Eishockey

vor 38 Min.

Neue Gesichter im Allgäuer Eishockey

Vom Co-Trainer zum Chefcoach: Nach dem überraschenden Rücktritt von Rob Pallin übernimmt Sebastian Osterloh dessen Aufgaben als Cheftrainer und will mit dem ESV Kaufbeuren am Wochenende die ersten Punkte holen.

Plus Während Sebastian Osterloh erstmals als Chefcoach beim ESV Kaufbeuren an der Bande steht, startet der ECDC Memmingen mit hochkarätigen Neuzugängen in die Saison.

Es war die Überraschung unter der Woche: Rob Pallin gab seinen Abschied als Trainer des ESV Kaufbeuren bekannt. Nach nur zwei Spieltagen muss der Zweitligist nun seine sportliche Führung neu justieren. Vorerst wird Co-Trainer Sebastian Osterloh das Sagen haben. Derweil steigt der Oberligist ECDC Memmingen am Wochenende in die neue Saison ein. Zwar mit dem bekannten Trainer, aber durchaus namhaften Neuzugängen.

