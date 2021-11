Pure Dramatik im Derby zwischen Kaufbeuren und Landshut

Plus Der ESV Kaufbeuren und Landshut liefern sich ein spektakuläres Duell. Dabei zeigt der ESVK nicht nur spielerische Klasse, sondern Kämpferherz bis zur letzten Minute.

„Das tat weh“, sagte der Trainer des EV Landshut, Leif Carlsson, geknickt auf der Pressekonferenz nach der DEL2-Partie gegen den ESV Kaufbeuren. Und Joker-Coach Tray Tuomie meinte noch am nächsten Tag, er habe kaum schlafen können: „Ich war noch bis 3 Uhr morgens wach.“ Nun sind Eishockeyspiele meist schnell und das Ergebnis wankelmütig, doch der 5:3-Sieg des ESVK vor 1838 Zuschauern war schon ein besonderes Spiel, erklärte Tuomie: „Da war alles dabei: Tore, Überzahl und Unterzahl, Videobeweise und das Ganze offen bis zum Schluss.“