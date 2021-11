Eishockey

vor 4 Min.

Schweres Programm für den EV Bad Wörishofen

Plus In der Landesliga trifft der EV Bad Wörishofen zuerst auf die beste Offensive der Liga, dann zwei Tage später auf den Tabellenführer.

Das Wichtigste vorweg: Noch scheint es, als ob in den Eishallen der Region gespielt werden kann. Fans sämtlicher Vereine müssen allerdings beachten: Für alle Personen über zwölf Jahren gilt in den Stadien die 2G-plus-Regel sowie eine Auslastungsbegrenzung auf 25 Prozent der maximalen Kapazität – auch in Kaufbeuren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen