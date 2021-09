Eishockey

Sitzplätze sind beim ESV Kaufbeuren besonders gefragt

Plus Beim ESV Kaufbeuren läuft der Dauerkartenverkauf blendend. Rund 1300 Tickets gingen über den Tresen. Am Wochenende stehen die finalen Testspiele vor dem Saisonstart an.

Von Manuel Weis

Ein bisschen Euphorie ist eingekehrt in den zurückliegenden Tagen: Michael Kreitl, Geschäftsführer des ESV Kaufbeuren, zeigt sich zufrieden mit den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit. Da waren nicht nur bisher drei Siege des ESVK in der DEL 2-Vorbereitung, am Dienstag etwa ein absolut überlegenes 6:0 gegen den EV Füssen aus der Oberliga, sondern auch sehr gute Zahlen in Sachen Dauerkartenverkauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

