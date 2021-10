Eishockey

vor 18 Min.

Tray Tuomie gefällt's in Kaufbeuren

Er kam – und mit ihm der Erfolg. Seit gut einer Woche ist Tray Tuomie neuer Chefcoach beim ESV Kaufbeuren. In den drei Spielen seiner bisherigen Amtszeit sah er drei Siege.

Plus Drei Spiele, drei Siege. Der neue ESVK-Coach Tray Tuomie legt einen echten Traumstart hin – und äußert sich förmlich überschwänglich über seinen neuen Verein.

Von Manuel Weis

Für Streicheleinheiten und liebevolle Worte ist im Eishockey, so zumindest das klassische Klischee, selten bis nie Platz. Stattdessen sind es harte Checks und noch härtere Schüsse, die zu Begeisterung auf den Rängen führen. Entsprechend hat der neue ESV Kaufbeuren-Trainer Tray Tuomie ungewohnte Töne angeschlagen, als er unmittelbar nach seinem ersten DEL 2-Heimsieg, einem 7:2 gegen die Lausitzer Füchse am Sonntag, eine schiere Lobpreisung der Organisation in Kaufbeuren loswerden wollte.

