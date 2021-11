Türkheim verliert das Topspiel in der Bezirksliga deutlich

Plus Im Topspiel der Bezirksligagruppe 4 kann der ESV Türkheim mit dem ERC Sonthofen nicht mithalten. In der Landesliga läuft es für den EV Bad Wörishofen ungleich besser.

Der EV Bad Wörishofen revanchiert sich beim SC Forst für die Niederlage im Hinspiel, der ESV Türkheim bekommt bei der Ausnahmemannschaft in Sonthofen die Grenzen aufgezeigt.