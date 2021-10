Eishockey

vor 16 Min.

Wörishofer Wölfe geben die richtige Antwort

Viel los vor dem Tor: Gegen den EV Pfronten (weiße Trikots) feierten die Wörishofer Wölfe am Sonntagabend den ersten Saisonsieg in der noch jungen Landesligaspielzeit. Der 4:3-Erfolg war die passende Antwort auf die Auftaktniederlage zwei Tage zuvor gegen den EV Fürstenfeldbruck.

Plus Der EV Bad Wörishofen macht das, was nach einer Niederlage am besten hilft: Mund abputzen – und das nächste Spiel einfach gewinnen.

Von Axel Schmidt

Das Ziel für das erste Heimspielwochenende in der neuen Landesligasaison war klar: Die Wörishofer Wölfe wollten schon gerne beide Spiele zum Auftakt gewinnen. So ganz hat es nicht geklappt, der Saisonstart war durchwachsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

