Wörishofer Wölfe spielen nur ein Drittel lang mit

Plus Ohne Trainer Markus Kiefl treten die Wörishofer Wölfe gegen den SC Forst an - und wachen erst im Schlussdrittel auf.

Ohne seinen Cheftrainer an der Bande – Markus Kiefl musste krankheitsbedingt passen – ging es für den EV Bad Wörishofen im Auswärtsspiel gegen den SC Forst um wichtige Landesligapunkte. Vertreten wurde Kiefl von U13- und U17-Trainer Dominic Weis. Dessen Stimmung war nach der Partie nicht die beste: „Die Leistung war im Kollektiv über weite Strecken des Spiels ungenügend“, sagte der Ersatzcoach.