Frauen-Bundesliga macht Station in Bad Wörishofen

Der TSV Peiting ist Gastgeber für die Vorrunde der Eisstock-Bundesliga der Frauen. Gespielt wird am Sonntag in Bad Wörishofen.

In der Eisarena Bad Wörishofen wird am Sonntag, 28. November, auf höchstem Niveau gemasselt: Die Frauen-Bundesliga gastiert an diesem Tag in Bad Wörishofen und spielt ihren Vorrundenspieltag aus. Mit dabei sind Welt- und Europameisterinnen.

Wie Alois Bosl, Landesobmann der Fachsparte Eisstocksport im Bayerischen Eissport-Verband, mitteilt, wird das Turnier stattfinden. „Wir tun alles, um jegliches Risiko für die Sportlerinnen auszuschließen“, sagt Bosl auf MZ-Nachfrage. So werde es eine eigene Teststation vor Ort geben, um die 2G-plus-Regel ohne Probleme umsetzen zu können. Insgesamt spielen 24 Mannschaften aus ganz Bayern in zwei Gruppen um den Einzug in die nächste Runde. Gastgeber an diesem Tag ist der TSV Peiting, der selbst eine Mannschaft stellt.

Ein Zeichen, dass diese "urbayerische Sportart" noch lebt

„Für den Verband ist es unglaublich wichtig, dass dieser Wettkampf stattfinden kann. Andernfalls hätten wir ein großes Terminproblem“, sagt Bosl. Zudem sei das Turnier ein Zeichen, dass der Stocksport in Bayern noch lebt. „Es ist eine urbayerische Sportart, die seit zwei Jahren kaum Wettkämpfe austragen konnte. Für den Sport ist dieser Wettkampf sehr wichtig.“

Los geht es am Sonntag um 8.30 Uhr mit der Begrüßung der Sportlerinnen, der Wettbewerb beginnt um 9 Uhr. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für das Endturnier, das am 16. Januar 2022 an einem anderen Ort ausgetragen wird.

Nur zwei Wochen später kommt es in Bad Wörishofen zum nächsten Eisstock-Highlight: Am 11. Dezember spielt der Nachwuchs (Schüler U14, Jugend U16/U19 und Junioren U23) die bayerische Meisterschaft im Zielschießen aus. Dieser Wettkampf beginnt dann um 8.30 Uhr und dient zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. (mz)