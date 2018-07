Endlich am Ziel in Bad Wörishofen

vor 56 Min.

Heiko Pensold aus Marktoberdorf ist einer der Stammgäste beim Freischachturnier in Bad Wörishofen. Erstmals steht er ganz oben.

Von Ludwig Schuster

Im vierten Anlauf klappte es mit dem Titel: Heiko Pensold aus Marktoberdorf gewann das 26. Internationale Freischach-Turnier in Bad Wörishofen, nachdem er 2009 und 2011 jeweils Dritter und im vergangenen Jahr Zweiter geworden war.

Insgesamt zehn Spieler nahmen an dem Turnier teil, das der Schachclub Bad Wörishofen/Türkheim zusammen mit dem Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen ausrichtete. Turnierleiter Manfred Fischer konnte nach sieben spannenden Runden Heiko Pensold zum Sieg gratulieren. Der Marktoberdorfer blieb im gesamten Turnier ungeschlagen und gewann mit 7,0 Punkten. Auf den zweiten Platz kam Michael Trauth (Trier) mit 5,0 Punkten. Im Kampf um Platz drei wiesen am Ende zwei Spieler 4,5 Punkte auf, sodass die „Buchholz-Feinwertung“ herangezogen werden musste. Dritter wurde Johann Fischer aus Thannhausen, Platz vier ging an Günter Specht aus Mindelheim.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Turnierleiter Manfred Fischer bei den Schachspielern für die guten und fairen Spiele und händigte an die ersten Drei Pokale und Urkunden aus. Für alle gab es zudem praktische Geschenke. Im Namen der Teilnehmer sprach Michael Trauth den Dank an Turnierleiter Manfred Fischer aus, der seit 23 Jahren die Leitung innehat. „Es ist eine schöne Anlage und wir kommen immer wieder gerne hierher“, so Kurgast Trauth. Die Platzierungen: 1. Heiko Pensold (Marktoberdorf/7,0 Punkte), 2. Michael Trauth (Trier/5,0), 3. Johann Fischer (Thannhausen/4,5), 4. Günter Specht (Mindelheim/4,5), 5. Ivica Vidovic (Bad Wörishofen/4,0), 6. Helmut Gottwald (Bad Wörishofen/4,0), 7. Peter Krüger (Landsberg/3,0), 8. Istvan Varga (Kaufbeuren/2,0) 9. Sunday Deuse (Türkheim/1,0), 10. Leon Wagner (Türkheim/0).

