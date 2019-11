02.11.2019

Endspurt im Herbst

Landkreis-Teams vor wichtigen Spielen

Vor der Winterpause wollen die Mannschaften aus dem Unterallgäu noch einmal alle Kräfte mobilisieren – hier die Vorschau.

Während der TSV Mindelheim (4.) seinen Lauf zuhause fortführen will (siehe oben), kämpft der TSV Kammlach (3.) um den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Die Chance dafür stehen bestens, denn der TSV gastiert beim Tabellenletzten aus Lamerdingen. Eine schwierigere Aufgabe hat der SV Oberegg (10.) erwischt: Beim Sechsten TSV Oberbeuren will das Team von Michael Schmalholz den Neun-Punkte-Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern.

Vor einem Sechs-Punkte-Spiel steht der FC Loppenhausen (13.). Im Kampf gegen den Abstieg tritt der FC am Sonntag in Markt Rettenbach (11.) an. Auch die Mannschaft dazwischen, der FSV Dirlewang, braucht zuhause gegen den TSV Ottobeuren 2 (8.) unbedingt drei Punkte. Der SV Schöneberg (6.) gilt als Favorit beim SV Egg an der Günz 2 (10.), während für Türkiyemspor Mindelheim ein Dreier beim Vierten TV Sontheim eine Überraschung wäre.

Eine Pflichtaufgabe steht Aufstiegsaspirant Kirchheim bevor: Gegen den Letzten TV Waal sind drei Punkte eingeplant. Ebenfalls oben dabei ist der FC Buchloe, wo der SV Mattsies (8.) spielt. Der SVS Türkheim gilt beim FC Eppishausen als Favorit – ebenso wie der FC Bad Wörishofen in Mittelneufnach.

Hinter dem Spitzenreiter SV Oberrieden lauern der SV Schlingen und die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen. Wollen sie dranbleiben, müssen Pflichtsiege gegen Türkiyemspor Mindelheim 2 (9.) und Wiedergeltingen/Amberg (12.) her. Im Keller wartet das direkte Aufeinandertreffen zwischen dem SVS Türkheim 2 (13.) und dem SV Frechenrieden (14.). (mz)

