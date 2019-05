19:07 Uhr

Eppishausen feiert: Grün Weiß ist wieder zurück

Bierdusche inklusive: Meister und Aufsteiger SC Eppishausen kehrt nach einem Jahr in der A-Klasse direkt wieder in die Kreisklasse zurück. Basis dafür war eine „perfekte“ Rückrunde ohne Niederlage. Markus Nägele, Coach des SC Eppishausen, war mächtig stolz auf seine Jungs.

Mit einem Sieg gegen Sontheim 2 sichert sich der SC Eppishausen Meisterschaft und Aufstieg. Für Sontheim aber schwinden die Chancen auf den Klassenerhalt.

Nach nur einem Jahr in der A-Klasse wird der SC Eppishausen überlegen Meister und kehrt damit in die Kreisklasse zurück. Ein ungefährdeter 2:0-Sieg im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Sontheim 2 stellte, zwei Spieltage vor dem Saisonende, die Weichen für den direkten Wiederaufstieg.

Eppishausen glückt der direkte Wiederaufstieg nach einem Jahr A-Klasse

Ebenfalls seit einem Jahr spielt der TV Sontheim 2 in der A-Klasse. Die Sontheimer indes können, zumindest theoretisch, maximal noch die Abstiegs-Relegation erreichen. Jedoch haben sie selbst für dieses Ziel denkbar schlechte Karten.

Mittels einer glänzenden Saison bügelt das Team um Coach Markus Nägele den „Betriebsunfall Abstieg“ wieder aus: Insgesamt bisher nur zwei Niederlagen und eine überragende Rückrunde – ungeschlagen – sprechen in Eppishausen eine deutliche Sprache. Ein Grundstein für den Erfolg liegt bei den Kickern aus Eppishausen sicherlich nicht zuletzt auch in der Offensive. Schließlich erzielte der SC Eppishausen die meisten Treffer aller Teams in der A-Klasse Allgäu 2.

Maßgeblich daran beteiligt: Eppishausens Top-Torjäger Florian Frey. Selbstredend trug sich der gefährliche Stürmer auch gegen die Sontheimer Reserve in die Liste der Torschützen ein. Und das mit einem Doppelpack.

Kreisklasse Allgäu 2

Zu anstrengend waren offenbar die Feierlichkeiten bei Meister SV Oberegg: Beim SV Schöneberg kassierte der Klassenprimus eine deftige 4:1-Niederlage, die dem SVS im Fernduell um den Relegationsplatz enorm Luft verschaffte, nachdem Mitkonkurrent Markt Wald sein Heimspiel gegen Bedernau 0:2 verlor. Der TSV Kirchheim bleibt nach dem 4:1-Heimsieg gegen Mattsies souverän und abgeklärt, die unterlegenen Mattsieser müssen jetzt wieder zittern.

Die Ergebnisse:

Baisweil-Lauchdorf – TV Sontheim 2:2

FC Loppenhausen – SVS Türkheim 7:4

SV Schöneberg – SV Oberegg 4:1

SV Eggenthal – TSV Mittelneufnach 0:3

Zaisertshofen – FC Bad Wörishofen 0:1

TSV Kirchheim – SV Mattsies 4:1

TSV Markt Wald – SV Bedernau 0:2

A-Klasse Allgäu 2

Aufatmen in Rammingen, Enttäuschung in Ettringen: Der FCR hat mit einem – wenn auch glücklichen – 3:2-Heimsieg den Klassenerhalt sicher. Fast kampflos ergab sich der TSV Ettringen in eine bittere 0:8-Heimklatsche und muss jetzt auf die Relegation hoffen.

Die Ergebnisse:

TSV Pfaffenhausen – SV Oberrieden 2:3

SC Eppishausen – TV Sontheim 2 2:0

FC Rammingen – SVS Türkheim 2 3:2

SC Unterrieden – FSV Kirchdorf 3:0

Salgen/Bronnen – Türk. Mindelheim 0:2

Ettringen – FC 98 Auerbach/Stetten 0:8

SV Breitenbrunn – SV Tussenhausen 1:0

A-Klasse Allgäu 5

Die Ergebnisse:

W’gelt./Amberg 2– SV Oberegg 2 2:1

B-Klasse Allgäu 2

Die Ergebnisse:

Pfaffenhausen 2 – SV Oberrieden 2 3:2

SC Eppishausen 2 – SV Frechenrieden 4:2

SC Unterrieden 2 – FSV Kirchdorf 2 4:2

Salgen/Bronnen 2 – Türk. Mindelheim 2 (Nichtantritt Heimmannschaft)

Breitenbrunn 2 – Tussenhausen 2 1:0 \u0009

B-Klasse Allgäu 5

Die Ergebnisse:

SG W’gelt./Amberg3 – SG Jengen 2 1:1

B-Klasse Allgäu 6

Die Ergebnisse:

SG Kimratshofen/Legau 3 – Benningen 2 3:1

TV Woringen 2 – SV Dickenreishausen 2 2:2

ASV Fellheim 2 – SV Ungershausen 2 2:3

SV Lachen 2 – TSV Lautrach-Illerbeuren 2 2:2

SSV Wilpoldsried 2 – FSV Dirlewang 2 0:0

B-Klasse Allgäu 8

Die Ergebnisse:

Baisweil-Lauchdorf 2 – Lamerdingen 2 0:7

Loppenhausen 2 – SG Buchloe 2/Ldbg. 0:6

Schöneberg 2 – Langerringen 3 0:3

SV Eggenthal 2 – TSV Mittelneufnach 2 3:3

TSV Zaisertshofen 2 – Bad Wörishofen 2 3:1

TSV Kirchheim 2 – SV Mattsies 2 3:1

TSV Markt Wald 2 – SV Bedernau 2 2:1

Themen Folgen