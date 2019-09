Eppishausen im Glück

Plus Der Aufsteiger gewinnt in der Nachspielzeit gegen Mittelneufnach. Der TSV Kirchheim gewinnt das Verfolgerduell gegen den FC Jengen und rangiert nun auf Platz zwei.

Der FC Buchloe baut seine Tabellenführung weiter aus. Dem 4:2-Sieg der Buchloer gegen den SVO Germaringen 2 folgte eine 0:1-Niederlage des ersten Verfolgers, der SpVgg Baisweil-Lauchdorf, bei der SG Amberg/Wiedergeltingen. Der TSV Kirchheim schiebt sich dank eines 3:1-Erfolgs im Spitzenspiel gegen den FC Jengen auf den zweiten Platz. Am Tabellenende gibt der SV Mattsies die Rote Laterne ab.

Kirchheim – Jengen 3:1

Tore 0:1 Moritz Heller (7.), 1:1 Patrick Waltenberger (47.), 2:1 Johannes Freisinger (59.), 3:1 Denys Baikov (89.)

Zuschauer 50

Schiedsrichter Rudolf Schaur

Einen wichtigen Heimsieg gegen den Tabellenkonkurrenten aus Jengen landete der TSV Kirchheim. Dabei agierten die Gäste am Anfang deutlich spielfreudiger und zielstrebiger, die Hausherren zeigten sich schläfrig. Die Folge war ein verdientes Kontertor des FCJ. Ab Mitte der ersten Halbzeit wurde der TSV stärker und kam seinerseits zu Chancen, hatte aber das ein oder andere Mal auch wieder Glück. Nach dem Seitenwechsel übernahm man erst einmal die Spielkontrolle und ging durch zwei schöne Schüsse mit 2:1 in Führung. Am Ende mussten die Gastgeber aber noch lange zittern, das Ergebnis konnte erst ruhiger über die Zeit geschaukelt werden, als ein Konter erfolgreich zum 3:1 abgeschlossen wurde.

Mattsies – Bad Wörishofen 1:1

Tore 1:0 Jonas Feike (35.), 1:1 Ahmed Abdi (72.)

Zuschauer 70

Schiedsrichter Peter Fuchs

Mattsies übernahm von Anfang an die Kontrolle über das Spiel und ging durch einen sehenswerten Weitschuss von Feike in Führung. Nach der Pause erhöhte der FC Bad Wörishofen den Druck und drängte auf den Ausgleich, der Mitte der zweiten Halbzeit fiel. Danach versuchten beide Mannschaften den Siegestreffer zu erzielen, doch es blieb beim leistungsgerechten Remis.

Türkheim – Zaisertshofen 3:5

Tore 0:1 Julian Egger (8.), 1:1 Roman Waltenberger (16.), 1:2 Andreas Doppelhammer (28.), 1:3 Julian Egger (35.), 1:4 Peter Lindner (48.), 2:4 Valentin Terec (58.), 3:4 Fabio Delgado (74.), 3:5 Rafael Freiberger (81.)

Bes. Vorkommnis Rafael Freiberger (Zaisertshofen) vergibt Foulelfmeter (41.)

Zuschauer 90

Schiedsrichter Stefan Thurner

Türkheim fand von Anfang an nicht in das Spiel und geriet bereits in der achten Minute unglücklich in Rückstand. Trotz des schön herausgespielten Ausgleichstores durch Waltenberger gelang es der Heimelf nicht, das fahrige Spiel abzustellen. So kamen die Gäste ein ums andere Mal gefährlich vor das SVS-Tor und zog auf 1:3 davon. Hätte Manuel Rabl in der 41. Minute nicht den Elfmeter von Freiberger gehalten, wäre das Spiel schon zur Halbzeit entschieden gewesen. Nach der Pause wurde der SVS zwar insgesamt etwas besser, aber nach dem schnellen 1:4 nutzte auch alles Aufbäumen nichts mehr. Am Ende stand eine verdiente Heimniederlage.

Amberg/Wiedergeltingen – Baisweil-Lauchdorf 1:0

Tor 1:0 Dennis Fritsch (64.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Karl Domberger

Auch ohne ihren Top-Torjäger Lukas Zink in der Anfangsformation zeigte die SG Amberg/Wiedergeltingen gegen den Tabellenzweiten aus Baisweil und Lauchdorf ein gutes Spiel. Dass am Ende sogar drei Punkte herausspringen sollten, war dann aber nicht Zink, sondern Dennis Fritsch zu verdanken. Er erzielte in der 64. Minute das Tor des Tages und sorgte so für den zweiten Heimsieg in Folge für den Kreisliga-Absteiger.

Eppishausen – Mittelneufnach 3:2

Tore 0:1 Robert Kugelmann (37.), 1:1 Erik Klose (45.), 1:2 Matthias Aschner (46.), 2:2 Alexander Schletgauer (85.), 3:2 Lukas Wiblishauser (90. + 3)

Zuschauer 150

Schiedsrichter Jürgen Hefele

Ein mäßiges Spiel sahen die 150 Zuschauer in Eppishausen. Die Mittelneufnacher Führung glich die Heimelf etwas überraschend zum 1:1-Halbzeitstand aus. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste gleich mit dem ersten Angriff erneut in Führung. Nun hatte Eppishausen mehr vom Spiel, kam aber kaum zu Torchancen. Dennoch gelang der Ausgleich und in der Nachspielzeit sogar noch der glückliche Siegtreffer.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Buchloe – Germaringen II 4:2

Tore 1:0 Roland Marsmann (3.), 2:0 Patrick Bail (12.), 2:1 Markus Reuter (49.), 3:1 Dominic Sams (57.), 4:1 Patrick Bail (60.), 4:2 Jakob Heumann (83.)

Zuschauer 30

Schiedsrichter Ernst Hontschik

Pforzen – Waal 3:2

Tore 0:1 Niklas Wiegand (27.), 1:1 Kahraman Öztürk (69.), 2:1 Maximilian Kress (71.), 3:1 Stefan Kreit (76.), 3:2 Ludwig Wörle (88.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Manfred Bächler