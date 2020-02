vor 20 Min.

Erfolgreicher Messebesuch für Unterallgäuer Bogenschützen

Die bayerische Meisterschaft wird auf der Messe in Augsburg ausgetragen. Zwischen 3D-Wildschweinen und Pfeilbausets feiern Unterallgäuer Titel und Rekorde.

Von Axel Schmidt

Der bayerische Bogensport kann sich sehen lassen – und tut das auch. So geschehen zuletzt auf der Messe für Bogensport „Augsbow“ in Augsburg, als die bayerische Meisterschaft in der Messehalle ausgetragen wurde. 513 Bogenschützen waren vertreten, darunter auch Teilnehmer vom BSV Pfaffenhausen und der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen.

Sabine Sauter ( Bad Wörishofen) ging bei den Damen mit dem Compoundbogen gleich von Anfang an in Führung und beendete den ersten Durchgang mit 291 Ringen, was drei Ringe Vorsprung auf die Zweite – ihre Schwester Patricia – bedeutete. Im zweiten Durchgang setzte Sabine Sauter noch eins drauf – und kam dank der 297 Ringe auf ein Gesamtresultat von 588 Ringen. Es war das höchste Ergebnis in der Qualifikation. Gleich danach kam Patricia Sauter mit 574 Ringen. Mutter Sigrid Sauter rangierte mit 563 Ringen auf Platz sechs.

Bad Wörishofer Trio gewinnt mit deutschem Rekord

Mit diesem Ergebnis holten die drei Sauter-Damen einmal mehr die bayerische Mannschaftsmeisterschaft – und das dank der 1725 Ringe mit einem neuen deutschen Rekord.

Bei den jugendlichen Compoundschützen traten Jungen und Mädchen in einer Klasse gegeneinander an. Hier übernahm Moritz Kurz (Bad Wörishofen) von Anfang an die Führung in seiner Klasse – und sollte diese bis zum Ende verteidigen. Mit 289 Ringen im ersten und 286 Ringen im zweiten Durchgang wurde er mit fünf Ringen Vorsprung Bayerischer Meister vor Franziska Göppel (Wassertrüdingen).

Eine Pfaffenhauserin entthront Sabine Sauter im Finale

Das Finale der Compound-Damen wurde spannend als Katharina Raab ( Pfaffenhausen) Sabine Sauter mit 144 zu 143 Ringen aus dem Finale schickte. Auch Sigrid Sauter schied gegen Teresa Wellner (Natternberg) mit 142 zu 147 aus. Nur Patricia Sauter konnte sich gegen Andrea Kaiser (Kempten) mit 143 zu 139 durchsetzen und ins Halbfinale einziehen. Dort traf sie auf Teresa Wellner und musste beim Stand von 143:143 ins Stechen. Dieses entschied Patricia Sauter für sich und stand so im Finale. Dort musste sie sich allerdings Katharina Raab mit 139:141 Ringen geschlagen geben.

Es sollte nicht der einzige Titel für den BSV Pfaffenhausen bleiben. Denn mit dem Recurvebogen holte sich Maria Schröther den Titel bei der weiblichen Jugend. Um drei Ringe verpasste Domenic Kiehl bei den Compound-Junioren den Titel. Der Pfaffenhauser wurde Zweiter. Seine 575 Ringe aber halfen mit, dass die Compound-Mannschaft des BSV Pfaffenhausen mit Bernd Kiehl und Matthias Geislinger mit 1703 Ringen ebenfalls die Silbermedaille erringen konnte. Kilian Raab vom BSV Pfaffenhausen belegte mit 546 Ringen bei den Compound-Junioren den sechsten Platz. (axe)

