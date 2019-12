vor 19 Min.

Erwartete Siege für Pfaffenhausen und Bad Wörishofen

Drei schwäbische Einzeltitel der Bogenschützen gehen an Pfaffenhausen und Bad Wörishofen.

Von Axel Schmidt

Traditionell treten die Bogenschützen noch im alten Jahr an, um in der Halle die schwäbischen Meister 2020 zu ermitteln. Diesmal fand das Turnier in Füssen statt. Unter den rund 230 Teilnehmern waren auch 18 Schützen des BSV Pfaffenhausen, der FSG Buchloe und der Kgl. priv. SG Bad Wörishofen – mit Erfolg.

In der Schülerklasse C sicherte sich Lorenz Trommer (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) mit dem Recurvebogen den Vizemeistertitel. In der Herrenklasse landete Thomas Schröther (BSV Pfaffenhausen) mit dem Recurvebogen auf dem dritten Platz.

Noch erfolgreicher schnitten die Compound-Bogenschützen ab. Moritz Kurz (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) in der Jugendklasse sowie Kilian Raab (BSV Pfaffenhausen) in der Juniorenklasse schossen sich jeweils erwartungsgemäß zum Meistertitel. Auch in der Damenklasse war die Titelvergabe keine große Überraschung. Hier gewann Sabine Sauter (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) mit 15 Ringen Vorsprung vor Diana Kiehl (BSV Pfaffenhausen). Die beiden Bad Wörishofer Schützinnen Sigrid Sauter auf Platz vier und Nicole Kellermann auf Platz fünf komplettierten das gute Ergebnis der Schützengaue Türkheim und Mindelheim. Bei den Herren belegte Bernd Kiehl (BSV Pfaffenhausen) den dritten Platz.

Somit konnten sich von 18 Teilnehmern drei Schützen den schwäbischen Meistertitel sichern, dazu kamen noch vier weitere Podestplätze.

Eine Bank waren die heimischen Bogenschützen auch in den Mannschaftswertungen: Der BSV Pfaffenhausen gewann den Titel mit beiden Herrenmannschaften (Recurve und Compound), die Kgl. priv. SG Bad Wörishofen war mit seiner Damenmannschaft im Compound-Wettbewerb nicht zu schlagen und wurde schwäbischer Meister.





Die Ergebnisse:

Recurvebogen

Schüler C 2. Lorenz Trommer (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 421 Ringe Jugend (m) 5. Darius Illig (FSG Buchloe) 352 Ringe Jugend (w) 5. Leonie Schedel (BSV Pfaffenhausen) 369 Ringe Herren 3. Thomas Schröther (BSV Pfaffenhausen) 548 Ringe, 16. Christoph Borbandi (BSV Pfaffenhausen) 461 Master (m) 7. Karl-Heinz Schröther (BSV Pfaffenhausen) 517 Ringe

Blankbogen

Master 13. Manfred Weischer (FSG Buchloe) 395 Ringe

Compoundbogen

Jugend (m) 1. Moritz Kurz (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 569 Ringe Junioren 1. Kilian Raab (BSV Pfaffenhausen) 559 Ringe Damen 1. Sabine Sauter (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 584 Ringe, 2. Diana Kiehl (BSV Pfaffenhausen) 569, 4. Sigrid Sauter (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 560, 5. Nicole Kellermann (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 554, 10. Susi Serbest (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 526 Herren 3. Bernd Kiehl (BSV Pfaffenhausen) 567 Ringe, 6. Matthias Geislinger (BSV Pfaffenhausen) 561, 11. Georg Schütz (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 522 Master 12. Robert Zettler (Kgl. priv. SG Bad Wörishofen) 537 Ringe

Mannschaft Recurve Herren 1. BSV Pfaffenhausen (1526 Ringe)

Mannschaft Compound Damen 1. Kgl. priv. SG Bad Wörishofen (1698 Ringe)

Mannschaft Compound Herren 1. BSV Pfaffenhausen (1687 Ringe)





