FC Augsburg kommt nach Wörishofen Lokalsport

Mit Rückkehrer Andre Hahn wird der FC Augsburg am Mittwoch, 18. Juli, in Bad Wörishofen ein Testspiel gegen den FC Middlesbrough austragen.

Der Bundesligist absolviert ein Testspiel gegen den FC Middlesbrough am 18. Juli.

Der FC Bad Wörishofen ist am Mittwoch, 18. Juli, Gastgeber für ein internationales Freundschaftsspiel. Im Stadion am Unteren Hart werden sich dann der Fußball-Bundesligist FC Augsburg und der englische Zweitligist FC Middlesbrough gegenüberstehen.

Es ist die Neuauflage der Partie aus dem Vorjahr. Damals hatte der FCA auf seiner England-Reise in letzter Minute mit 1:2 gegen die Briten verloren.

Der FC Middlesbrough bereitet sich seit gut einer Woche in Österreich auf die neue Saison vor und hat vergangenen Donnerstag ein Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Sturm Graz mit 0:1 verloren. Am kommenden Samstag, 14. Juli, treten die Engländer dann in Mindelheim (18 Uhr) gegen den Zweitligisten SV Sandhausen an, der sich seit heute in Bad Wörishofen im Trainingslager befindet.

Der FC Augsburg hat sich derzeit in Mals in Südtirol einquartiert und bereitet sich dort auf die neue Bundesligasaison vor. Allerdings immer noch ohne Stürmer Caiuby. Der Brasilianer hat seinen Urlaub eigenmächtig verlängert und verpasste bereits den ersten Teil der Vorbereitung komplett.

