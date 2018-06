Faszination Relegation

vor 58 Min.

Die Tribüne in Benningen ist selten so gut gefüllt, wie zuletzt beim Relegationsspiel zwischen dem TSV Lautrach-Illerbeuren und dem TV Sontheim. Mit über 1000 Fans war dieses Spiel das besucherstärkste in der Allgäuer Relegation.

Dort, wo sich sonst zum normalen Ligaspielen nur 100 Zuschauer verlieren, finden sich plötzlich Heerscharen von Fans ein. Warum Entscheidungsspiele diese Anziehungskraft haben.

Von Axel Schmidt

Benningen, Stetten, Schöneberg – normalerweise säumen Sonntag für Sonntag nur rund 100 Zuschauer die Heimspiele der ortansässigen Mannschaften, die in der Kreisliga, Kreis- und A-Klasse antreten. Doch nach der regulären Fußballsaison sind gerade diese drei Sportplätze zum Mekka der Unterallgäuer Fußballfans geworden. Bei den Relegationsspielen, in denen es um Auf- und gegen Abstiege ging.

Die höchste Zuschauerzahl in der Allgäuer Relegation verzeichnete das Aufstiegsspiel zur Kreisliga: Über 1000 Besucher kamen nach Benningen, um dort einen 2:1-Sieg des TSV Lautrach-Illerbeuren gegen den TV Sontheim zu sehen. In Schöneberg waren es beim Spiel TSV Markt Wald – SV Greimeltshofen immerhin 767. Es ging um den Aufstieg in die Kreisklasse wohlgemerkt. In Stetten zog das Abstiegsendspiel zwischen den A-Klassisten FC Rammingen und SV Frechenrieden immer noch 500 Zuschauer an. Insgesamt lockten die Relegationsspiele im Allgäu bislang 6335 Zuschauer an, was einen Schnitt von 422 Fans pro Spiel macht. Zum Vergleich: Die Bayernliga Süd verzeichnete in der abgelaufenen Saison nur 286 Zuschauer pro Spiel, in der Landesliga Südwest waren es gar nur 166.

Der Finalcharakter begeistert die Fans

Warum ist das so? Es liegt zum einen am Finalcharakter: ein Spiel, ein Sieger. Was in den höheren Ligengefilden mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wird, ist auf Kreisebene ein Spiel auf neutralem Platz.

Spielgruppenleiter Polykarp Platzer ist jedenfalls zufrieden mit den Zahlen: „Vor allem im Unterallgäu hatten wir viele Zuschauer. Sogar beim Aufstiegsspiel der Reserveteams von Türkspor Memmingen und Amendingen kamen über 300 Zuschauer.“ Warum die Relegation vor allem im Unterallgäu die Fans anzieht, sei jedoch schwer zu sagen. „Im Raum Oberallgäu sind häufig Reservemannschaften betroffen. Die sind dann eben nicht so interessant, als wenn bei und etwa Rammingen und Frechenrieden zwei erste Mannschaften gegen den Abstieg spielen“, vermutet Platzer.

Je nach Liga nimmt das Interesse allerdings naturgemäß ab. Zwar habe der Bayerische Fußballverband (BFV) laut Platzer Interesse an Relegationsspielen. Aber wenn dann zu einem Spiel der Reservemannschaften vom FC Immenstadt und dem FSV Lamerdingen um den Aufstieg in die A-Klasse nur 90 Zuschauer kommen, stellt sich die Frage nach dem Sinn. „Sie müssen eben gespielt werden, um die Aufsteiger zu ermitteln“, sagt Platzer.

Der Verband freut sich über den „Sozial-Euro“

Reich werde der Verband durch die Entscheidungsspiele ohnehin nicht, sagt der Spielgruppenleiter. Allerdings: Je ein Euro vom Eintrittspreis (dieser liegt zwischen vier und fünf Euro bei einem Erwachsenen) geht an die BFV-Sozialstiftung. „Der Sozial-Euro geht dann wieder in verschiedene Hilfsprojekte in Bayern“, sagt Platzer.

Eine Hilfe der anderen Art gab es von ihm in dieser Relegation für den SV Memmingerberg. Dort hatte man sich bereit erklärt, das Spiel zwischen Türkspor Memmingen 2 und dem SV Amendingen 2 auszutragen, allerdings die Tatsache vergessen, dass aktuell der türkische Fastenmonat Ramadan ist. „Es kamen zwar 300 Zuschauer, aber Memmingerberg konnte kaum etwas verkaufen“, sagt Platzer. Deshalb bekam der SVM nun ein zweites Spiel zugesprochen. Am Mittwoch spielen der SV Greimeltshofen und TV Bad Grönenbach 2 um den Kreisklassen-Aufstieg.

So lief die Relegation im Kreis Allgäu bisher:

Aufstieg zur Kreisliga

TV Sontheim – TSV Lautrach-Illerbeuren 1:2

TSV Oberbeuren – TSV Kottern 2 0:3

" Der TSV Lautrach-Illerbeuren und TSV Kottern 2 steigen in die Kreisliga auf. Sontheim und Oberbeuren bleiben in der Kreisklasse.

Abstieg aus der Kreisliga

FC Immenstadt – ASV Fellheim 5:7 n. E.

" Der ASV Fellheim bleibt in der Kreisliga, der FC Immenstadt steigt ab.

Aufstieg zur Kreisklasse

SV Greimeltshofen – TSV Markt Wald1:2

TV Bad Grönenbach 2 – TV Oy 3:5

TSV Friesenried – TSV Roßhaupten 3:0

TSV Roßhaupten – Bad Grönenbach 2 4:2

" Markt Wald, Oy und Friesenried sind aufgestiegen. Am Mittwoch, 13. Juni (18.30 Uhr in Memmingerberg), spielen der SV Greimeltshofen und TV Bad Grönenbach 2 den fünften Aufsteiger aus.

Abstieg aus der Kreisklasse

SV Amendingen – FC Bad Wörishofen 2:4

SV Pforzen – TSV Heising 2:0

" Der FC Bad Wörishofen und der SV Pforzen bleiben in der Kreisklasse. Amendingen und Heising steigen in die A-Klasse ab.

Aufstieg zur A-Klasse

FC Immenstadt 2 – FSV Lamerdingen 2 0:2

Türk. Memmingen 2 – SV Amendingen 2 1:2

SVO Germaringen 3 – SV Stöttwang 2 2:1

Türk Spor Kempten 2 - FSV Lamerdingen 2 4:1

" Neben dem TV Sontheim 2 (kampflos) sind Amendingen 2, Germaringen 3 und Türk Spor Kempten 2 aufgestiegen.

Abstieg aus der A-Klasse

SV Frechenrieden – FC Rammingen 0:2

Heising 2 – Waltenhofen-Hegge 2 5:6 n. E.

Oly. Neugablonz 2 – Türk Marktoberdorf 3:1

" Rammingen, Waltenhofen-Hegge und Neugablonz 2 bleiben in der A-Klasse. Die drei Verlierer steigen ab.

