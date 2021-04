Fitnesstraining unter freiem Himmel in Mindelheim

Plus Was früher der Trimm-Dich-Pfad war, sind heute moderne Fitness-Geräte, die sich häufig in Parks und Freizeitanlagen finden. Doch machen sie auch Sinn? Die Mindelheimer Zeitung machte den Test.

Als vor wenigen Wochen der Mindelheimer Stadtrat den neuen Haushalt beschloss, kam eine Einrichtung zur Sprache, die möglicherweise nur die wenigsten Mindelheimer bislang kennen. Grünen-Stadtrat Josef Doll kritisierte nämlich am Rande die Vorjahres-Investition in Fitnessgeräte auf der sogenannten Obstbaumwiese. Überflüssig seien diese „Erwachsenenspielgeräte“, die 10.000 Euro hätte man besser in Maßnahmen für Kulturschaffende investiert, so Doll.

Ist diese Investition tatsächlich für die Katz’? Unser Mitarbeiter Robert Prestele hat sich auf der Obstbaumwiese an der Krumbacher Straße in Mindelheim umgesehen und avancierte sogleich zur Testperson. Hier sein Erfahrungsbericht:

„Unweit des Mindelheimer Stadtzentrums lädt die Obstbaumwiese zum Verweilen ein. Zu einem Bolzplatz gesellen sich hier diverse Spiel- und Fitness-Geräte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die vier Geräte für Erwachsene habe ich mir vorgenommen zu testen.

Der Rückentrainer präsentiert sich unserem Autor etwas unscheinbar

Eher etwas unscheinbar präsentiert sich dort ein Rückentrainer, der ’Twister’. Drehungen, sowohl stehend als auch sitzend, sind hier angesagt. Übungszweck: Lockerung der Muskulatur im Bereich Rücken-Hüfte-Po, sowie die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Zusätzlich soll auch der Gleichgewichtssinn – bei der stehenden Übung – trainiert werden.

Der „Twister“ fördert die Rückenmuskulatur. Foto: Robert Prestele

Praktischerweise sind die Übungen an der Haltestange erklärt. Ein Erfolg ist bei kurzfristiger Anwendung nicht merklich. Hier sind wohl einige Einheiten angesagt, um das Ziel auch zu erreichen. Dafür sind diese Übungen leicht durchführbar und auch für weniger sportliche Nutzer bestens geeignet.

Gleich nebenan wartet der Beintrainer, der ’Walker’. Sinn und Zweck sind auch hier beschrieben, wenngleich sich das Turngerät im Grunde genommen selbst erklärt. Das freie Schwingen der Beine kräftigt die Beinmuskulatur bei gleichzeitiger Förderung der Beweglichkeit von Rücken und Becken.

Der „Walker“ ist ein Beintrainer für Jung und Alt. Foto: Robert Prestele

Dazu sollen Koordination und Gleichgewichtssinn gefördert werden. Und tatsächlich ist die wohltuende Wirkung gleich von Beginn an spürbar. Ohne große Anstrengung lässt sich das Übungsziel anstreben. Zweifellos ein Gerät für Jung und Alt.

Eher Fun als Fitness: Beim „Gras“ steht der Spaßfaktor im Vordergrund. Foto: Robert Prestele

Der Gras, auch Wirbel genannt, hingegen tanzt sprichwörtlich etwas aus der Reihe. Obwohl im „Erwachsenenbereich“ platziert, definiert er sich wohl mehr als Spielgerät. Der Spaßfaktor steht beim Gras – einer Balance-Stange mit flexibler Verankerung – klar an erster Stelle.

Die größte Herausforderung stellt in Mindelheim die Slackline dar

Die sportlich größte Herausforderung ist zweifelsohne die Slackline. In den 1970er Jahren in der Kletterszene beheimatet, wandelte sich das Slacklinen (Balancieren auf einem gespannten Gurt) rasch vom Fun-Sport zu einem ernsthaften Training. Was so spielerisch aussieht, trainiert ganz hervorragend Motorik, Gleichgewicht und Konzentration. Auch ich muss gestehen, unzählige Male vorzeitig abgestiegen zu sein. Jedoch lohnt sich die Mühe. Nach vielen Versuchen einmal die ganze Länge auf dem wackeligen Band zu schaffen, beschert ein umso schöneres Erfolgserlebnis.

Letztlich ist es ein absolut erstklassiges Fitness-Gerät, dessen Beherrschung aber doch einiges an Übung erfordert. Gerade Senioren sollten keine Scheu vor der Slackline zeigen. Durchhalten ist jedoch gefragt.

An sonnigen Tagen kann viel los sein

Das weiß auch Nuri Dilek. Der Mindelheimer, der in der Nähe eine Schneiderei betreibt, ist regelmäßiger Gast des kleinen Fitnessparcours. Er trainiert ausschließlich am Beintrainer. Das sei gut für seine Hüfte. „An schönen Tagen ist hier oft sehr viel los. Da kann es an den Senioren-Geräten auch mal eine Warteschlange geben. Es ist toll, dass die Stadt hier solche Geräte aufgestellt hat. Auf der Wiese hier wäre aber durchaus noch Platz für weitere Trainingsmöglichkeiten“, so Nuri Dilek.

Alle diese Geräte sind im Freien installiert und können ganzjährig alleine genutzt werden. Gerade in Zeiten einer Pandemie und geschlossener Fitness-Studios ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil. In meinen Augen stellen die Geräte zweifellos eine sinnvolle und bürgerfreundliche Investition seitens der Stadt Mindelheim dar. Die Auslastung der Geräte dürfte dabei wohl zweitrangig sein. Schattenspendende Bepflanzung ist leider nur spärlich vorhanden oder noch nicht groß genug. An heißen Sommertagen dürfte deshalb die Nutzung in den Morgen- oder Abendstunden empfehlenswert sein.

Zu guter Letzt noch ein Aspekt mit einem Augenzwinkern: Sollte mal einem Sportler ein Missgeschick unterlaufen, wäre professionelle Hilfe nicht weit. Rings um die Obstbaumwiese haben sich nämlich Ärzte, eine Apotheke, eine Physio-Praxis und ein Sanitätshaus angesiedelt.“

Mehr zu Breitensport und Fitness lesen Sie hier: