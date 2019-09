29.09.2019

Fliegende Kuscheltiere, aber keine Punkte in Memmingen

Der ECDC Memmingen geht zum Oberliga-Start leer aus. Auch der ESV Kaufbeuren verliert sein Heimspiel.

Gegen die oberbayerischen Teams gab es für die Allgäuer nichts zu holen. Der ESV Kaufbeuren und der ECDC Memmingen verloren ihre Heimspiele.

DEL 2 Es war ausgerechnet Gäste-Coach Kevin Gaudet, der dem ESVK am Freitag nach der 2:3-Niederlage gegen die Tölzer Löwen so etwas wie Aufmunterung und Trost spendete. „Kaufbeuren braucht diesmal einfach ein bisschen Zeit, um ins Spiel zu kommen. Aber das kommt sicherlich“, sagte Gaudet. Sein Gegenüber, Joker-Coach Andreas Brockmann, versuchte sich gar nicht erst an seiner sonst üblichen Drittel-Analyse. Sie wäre vermutlich in Richtung „zwei Drittel schlecht, ein Drittel gut“ ausgefallen.

In der Abwehr feierte Garret Pruden, Förderlizenzspieler des ESVK, sein Debüt im Joker-Trikot. Der 20-Jährige zeigte sich unzufrieden mit seinem Einstand. Seine Abwehrreihe, die er mit Simon Mayr bildete, war bei allen drei Gegentoren auf dem Eis. „Ich habe definitiv nicht gut gespielt heute. Ich habe mir einfach zu viel Druck gemacht und wollte dann zu viel machen, anstatt es einfach zu halten“, sagte der Youngster. Im Schlussdrittel kämpften sich die Kaufbeurer zurück: Sami Blomqvist und Mike Mieszkowski erzielten mit zwei Power-Play-Toren den Ausgleich. Doch in seiner beste Phase des Spiels kassierte der ESVK ein Kontertor zum 2:3. „Das war einfach bitter“, sagte Garret Pruden. „Wir hatten uns zusammengerauft und wirklich gut gekämpft.“ (wes)

Oberliga Das „böse M-Wort“ hat in den vergangenen Tagen die Fußball-Bundesliga beschäftigt. Also das kritische Nachhaken, mit welcher Mentalität, oder besser gesagt: Einstellung, Leistungssportler eigentlich ihrer Arbeit nachgehen. Beim Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen gibt es auf diese Frage zum Saisonauftakt eine ganz einfache Antwort. Diese lieferte Indians-Trainer Sergej Waßmiller nach der 2:5 (0:3; 0:0; 2:2)-Auftaktniederlage gegen den SC Riessersee: „Wir sind enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben.“

Diese Aussage des Memminger Trainers nach dem ersten Spiel der neuen Runde bestätigte die vielversprechenden Eindrücke, welche das Team bereits in der Saisonvorbereitung hinterlassen hatte. Das sah auch Gäste-Trainer George Kink so: „Wenn die Memminger so weitermachen, werden sie noch anderen Großen ein Bein stellen.“

Ohne ihre drei verletzten Verteidiger Lubor Pokovic, Marc Stotz und Sven Schirrmacher hatten die Indians im ersten Drittel mit 0:3 das Nachsehen. Weil Torhüter Joey Vollmer dabei nicht immer glücklich aussah, ersetzte ihn Waßmiller durch Marc Henne. Das zweite Drittel endete torlos, der letzte Spielabschnitt sollte wieder an Spannung gewinnen. Zunächst löste Kapitän Daniel Huhn nach 23 Sekunden mit dem 1:3 den Kuscheltier-Regen beim traditionellen Teddy-Bear-Toss und frenetische Anfeuerung von der Tribüne aus. Als dann auch noch Antti-Jussi Miettinen in der 47. Minute auf 2:3 verkürzte glich der Hühnerberg einem Hexenkessel. Allerdings blieben die Gäste cool – und sorgten in der 58. und 60. Minute für den 2:5-Endstand. (mz)

