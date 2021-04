11:11 Uhr

Franz "Bulle" Roth feiert seinen 75. Geburtstag

Seit gut 20 Jahren ist Franz „Bulle“ Roth Stammgast auf dem Golfplatz zu Gut Ludwigsberg in Türkheim. Mittlerweile ist der ehemalige Bayern-Star Ehrenmitglied im dortigen Golfclub und weist ein Handicap von 12,3 auf.

Plus Einst marschierte Franz Roth, den alle nur „Bulle“ nennen, kraftvoll über den Fußballplatz und machte mit wichtigen Toren Bayern München groß. An diesem Dienstag wird er 75 – und ist immer noch auf dem Rasen zuhause.

Von Karl-Heinz Wick und Axel Schmidt

Beim FC Bayern ist eigentlich alles rot. Die Allianz-Arena wird bei abendlichen Heimspielen in dieser Farbe illuminiert, rot leuchten die Trikots der Stars. So erscheint es irgendwie logisch, dass auch die größten Erfolge der Münchner Fußballer mit dem Namen Roth verbunden sind. Mehr noch: Franz Roth, der an diesem Dienstag seinen 75. Geburtstag feiert, legte quasi den Grundstein für diese Erfolge.

