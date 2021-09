Frauen-Eishockey

vor 3 Min.

ECDC Memmingen geht mit gemischten Gefühlen in die neue Runde

In der Finalrunde der Eishockey-Bundesliga unterlagen die Frauen des ECDC Memmingen (weiße Trikots) im Spiel um Platz drei dem ERC Ingolstadt mit 1:2. Am Wochenende starten die Indians gegen denselben Gegner in die neue Saison.

Plus Die Indians-Frauen starten ersatzgeschwächt in die Bundesliga-Saison. Dennoch will Trainer Georg Taferner die Play-offs erreichen. Am Samstag geht’s gleich knackig los: Dann kommt Ingolstadt.

Mit gemischten Gefühlen blicken die Memminger Eishockey-Frauen auf den Start in ihre 19. Bundesliga-Saison. Zum Auftakt fehlt aus gesundheitlichen Gründen fast ein Drittel der Mannschaft. Die meisten der ausfallenden Spielerinnen laborieren noch an Verletzungen aus der im August ausgetragenen Weltmeisterschaft (WM) in Kanada (die MZ berichtete).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen