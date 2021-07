Aderlass bei Unterallgäuer Damen-Mannschaften

Plus Wie bei den Herren steht im Frauenfußball nach dem Lockdown der Neustart an. Nicht jedoch bei zwei Traditionsmannschaften aus dem Unterallgäu.

Mit Begeisterung und Elan bereiten sich die heimischen Frauenmannschaften auf den Neustart nach der Corona-Unterbrechung vor. Allerdings nicht alle. Zumindest bei zwei Teams gehen die Lichter wohl endgültig aus.