Der FC Loppenhausen wartet weiter auf den ersten Punkt

Plus Der FC Loppenhausen kassiert im ersten Heimspiel eine 1:7-Niederlage gegen die Meisterfavoritinnen aus Anhausen.

Nach zwei Spieltagen in der Frauenfußball-Bezirksoberliga hat der FC Loppenhausen die rote Laterne inne. Denn eine Woche nach der Auftaktniederlage in Biberbach musste der FCL auf eigenem Platz eine deftige Pleite gegen den Landesliga-Absteiger SSV Anhausen einstecken.