Frauenfußball

vor 49 Min.

Eine Türkheimerin inmitten der feiernden FC-Bayern-Frauen

Sonja Lux (Mitte, Nummer 36) feierte mit der ersten Mannschaft des FC Bayern München kürzlich den Turniersieg um den Amos-Cup in Toulouse/Frankreich. Für die 16-Jährige war es der erste Einsatz bei den Profis.

Plus Seit vergangenem Jahr spielt die Türkheimerin Sonja Lux für die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Nun hat ihren ersten Einsatz bei den Profis.

Von Axel Schmidt

Der Traum von der Profifußballerin hat neue Nahrung bekommen: Die 16-jährige Türkheimerin Sonja Lux feierte kürzlich ihre Premiere im Trikot der ersten Mannschaft des FC Bayern München. Und durfte gleich den ersten Titelgewinn in der neuen Saison feiern. Sonja Lux stand nämlich im Kader des amtierenden Deutschen Meisters beim Vorbereitungsturnier um den Amos-Cup im französischen Toulouse. Das erste Spiel in dem Viererturnier – ein 4:2-Sieg gegen Olympique Lyon – sah Lux nur von der Bank aus. Damit spielten die Bayern-Frauen im Endspiel gegen die AS Rom.

