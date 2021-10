Loppenhausen lebt: Erster Auswärtspunkt in dieser Saison

Plus In Mönstetten holt der FC Loppenhausen einen Punkt. Mit etwas Glück wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Der FC Loppenhausen holt den ersten Auswärtspunkt in der Bezirksoberliga.Beim SC Mönstetten gelang dem FCL ein 1:1. Dabei zeigte die Elf von Trainer Jens Emmerich ein anderes Gesicht als in den Vorwochen.