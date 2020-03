17:14 Uhr

Fünf Turniere, fünf Sieger in Bad Wörishofen

Der FC Bad Wörishofen richtet seine Hallentage mit 40 Mannschaften aus. Dabei gelingt dem Gastgeber auch ein Turnier-Erfolg.

An zwei Tagen rollte der Fußball in der Dreifachturnhalle in der Kneippstadt. Der FC Bad Wörishofen veranstaltete hier seine traditionellen Turniere für die Kleinfeld-Mannschaften der G-, F- und E-Junioren. Fünf Turniere mit 40 Mannschaften und demnach rund 400 Nachwuchskicker standen somit auf den Spielfeld. Dabei gingen die Siegertrophäen an fünf verschiedene Vereine. Für den FCW blieb am Ende ein Turniersieg bei den E2-Junioren.

Am spannendsten ging es bei den E1-Junioren zu, wo am Ende die SpVgg Kaufbeuren punktgleich mit dem TSV Kammlach ins Ziel kam. Aufgrund des direkten Vergleichs mit einem 3:1-Sieg im letzten Turnierspiel wurde der SVK dann doch Turniersieger. Das E2-Turnier sah mit dem FCW einen klaren Sieger mit 13 Punkten aus den fünf Spielen vor dem SV Pforzen und dem TSV Mindelheim. Das zweite FCW-Team kam als Fünfter ins Ziel.

Bei den Bambini haben einige ihr erstes Turniererlebnis

VfB Durach und FC 98 Auerbach-Stetten hießen die Sieger der beiden F-Junioren-Turniere. Bei der F1 gewannen die Oberallgäuer alle ihre fünf Spiele souverän. Der FC Auerbach-Stetten kam auf den zweiten und der TSV Mindelheim auf den dritten Platz. Von seiner besten Seite zeigte sich der FC Auerbach-Stetten auch beim F2-Turnier, denn er gewann dieses vor dem SVO Germaringen und der SG Wiedergeltingen-Amberg.

Etliche Spieler dürften beim Bambini-Turnier zum ersten Mal in ihrer „Karriere“ an einem Turnier teilgenommen haben. Entsprechend groß waren Spannung, Aufregung, Freude beim Sieg und Enttäuschung bei Niederlagen. Am Ende hatte der SV Pforzen alle seine drei Spiele gewonnen. Mindelheim und Türkheim zwei und drei während sich der Gastgeber dezent punktlos auf dem vierten Platz einreihte. Da es jedoch bei den Turnieren für alle Teilnehmer Medaillen gab, herrschte am Ende allgemeine Zufriedenheit. (heb)

