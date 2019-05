11:31 Uhr

Für Geher geht es in Türkheim um Titel

Der TV Türkheim richtet die bayerische Meisterschaft im Bahngehen aus. Mit dabei sind auch die Athleten des SV Breitenbrunn.

Von Axel Schmidt

Erneut ist die Leichtathletik-Abteilung des TV Türkheim Ausrichter einer bayerischen Meisterschaft. Am Samstag, 18. Mai, gehen knapp 40 Geher aus Bayern und den benachbarten Ländern Österreich und Tschechien an den Start. In unterschiedlichen Altersklassen werden auf der Rundbahn beim Gymnasium in Türkheim die bayerischen Meister über die Distanzen von 3000 Meter bis 10 000 Meter ermittelt. Mit dabei sind die Athleten der Geher-Hochburg Breitenbrunn.

Für Interessierte gibt es Nordic Walking-Kurse

Damit interessierte Zuschauer selbst auch in die Welt des Gehens und Walkings eintauchen können, werden gegen einen geringen Unkostenbeitrag zwei verschiedene Schnupperkurse angeboten. Referentin Simone Gröninger nimmt alle interessierten Walkerinnen von 10.30 bis 12 Uhr mit zu einem Schnupper-Kurs. Hier werden neben der passenden Ausrüstung auch die Grundlagen der Technik des Nordic Walkings erklärt und selbst ausprobiert.

Von 13.30 bis 15 Uhr steht dann ein Schnupperkurs für Walking mit unterschiedlichen neuartigen Fitnessgeräten auf dem Programm. Es gibt etwa Einblicke in das XCO-Walking, Brasil-Walking und das Walking mit Schwungringen. Treffpunkt für die Kurse ist jeweils der Stadioneingang. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Auch Nachwuchs-Leichtathleten messen sich

Zusätzlich zu den Wettbewerben im Bahngehen und den Schnupperkursen findet auch ein Kinderleichtathletik-Wettkampf statt. Hier messen sich die Leichtathleten der Altersklassen U10 und U12 im Sprint, Weitsprung und Medizinball-Stoßen. Die Wettkämpfe starten um 10 Uhr. Für Teilnehmer und Zuschauer gibt es neben Gegrilltem auch ein Kuchen-Buffet.

Themen Folgen