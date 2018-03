Für Warmisried wird es doch noch eng

vor 29 Min.

Die Tischtennisspieler des TTSC müssen wenigstens noch eines der beiden letzten Heimspiele der Saison gewinnen.

Von Thorsten Albrecht, Ludwig Schuster und Hans Bisle

Durch eine unglückliche, wie unnötige Niederlage hat sich die erste Mannschaft des TTSC Warmisried in der 1. Bezirksliga wieder in den Abstiegskampf gespielt. Ebenfalls verloren haben die Frauen des TTC Hasberg. Allerdings war vor dem Saisonfinale gegen Burgau (2:8) kaum erwartet worden, dass die Hasbergerinnen den letzten Platz in der 1. Bezirksliga noch abgeben können.

TTSC Warmisried

1. Bezirksliga, Männer Beim Auswärtsspiel in Augsburg konnten die Warmisrieder gut mithalten, standen aber am Ende mit leeren Händen da.

Obwohl der wieder genesene Thorsten Albrecht mitwirken konnte, waren die Unterallgäuer geschwächt, da krankheitsbedingt die Nummer zwei, Florian Mayer, ausfiel. Somit spielte Albrecht nach 16-wöchiger Verletzungspause anstelle von Mayer im vorderen Paarkreuz. Marion Fackler wurde erneut in die erste Mannschaft berufen.

In den somit erneut neu formierten Doppeln konnten lediglich Geiger/Roiser punkten. In den Einzeln des ersten Durchgangs punkteten Kapitän Thomas Brenner, der bärenstarke Christian Schindler und Marion Fackler für den TTSC Warmisried. In der zweiten Einzelrunde war dann nur noch das mittlere Paarkreuz um Schindler und Geiger erfolgreich.

Trotz guter und großer Gegenwehr stand nach gut drei Stunden dennoch eine 6:9-Auswärtsniederlage fest. In den noch zwei verbleibenden Heimspielen der Saison sollten die Warmisrieder noch einen Sieg einfahren, um den direkten Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.

TTF Bad Wörishofen

3. Bezirksliga Süd/Ost, Männer Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen II mussten bei der SG Dösingen II antreten und kassierten dort eine 7:9-Niederlage. Damit nahmen die Dösinger für die 7:9-Hinspielniederlage Revanche. Ohne ihren überragenden Spitzenspieler Alois Beierl mussten die Kneippstädter antreten. Dadurch mussten auch neue Doppelvariationen ausprobiert werden, worin die knappe Niederlage begründet ist: Denn alle vier gingen verloren.

In den Einzeln gelang an der Spitze jeweils ein Sieg durch Bela Rogl und Lukas Wolf. In der Mitte blieb Manuel Müller ungeschlagen und Daniel Müller siegte gegen Daniel Negele. Am hinteren Paarkreuz sorgte auch Gerhard Lucke für zwei Siege. Da aber Markus Simon ohne Erfolgserlebnis blieb, hieß es am Ende 7:9.

TTC Hasberg

1. Bezirksliga, Frauen Irgendwie war schon vor dem Spiel gegen Burgau bei den TTC-Damen zu verspüren, dass nach der unverdienten Niederlage in Augsburg die Luft raus war. So startete auch das Match wie ein Spiegelbild der gesamten Saison. Zwei völlig unnötige Doppelniederlagen brachten das Team sofort wieder in Zugzwang. Maria Berger konnte zwar nach 0:2-Satzrückstand mit einer starken Vorstellung noch das Ruder herumreißen und zum 1:2 aufschließen, aber danach gelang den Hasbergerinnen lange kein Sieg mehr. Erst Denise Schultheiß zum 2:7 gelang ein weiterer Punkt für die Hasberger Farben.

„Schade, es war eine Saison der verpassten Chancen für uns, aber die Tabelle lügt nicht“, sagte Spielführerin Denise Schultheiß. Wenn man so viele knappe Spiele verliere, dann sei man am Ende halt Letzter. „Aber wir werden wieder aufstehen und nächste Saison, bedingt durch die Kreisreform in welcher Liga auch immer, wieder angreifen“, sagte Schultheiß.

